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В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом

15:25 | 29.10.2022 | Медицина

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Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. 86 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 106 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 субботы, 29 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 491 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 315.

Умерли 6 тыс. 118 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 416 тыс. 922 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 107 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 787 тыс. 116 человек, из них 11 тыс. 527 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 29, за сутки зарегистрировано 79 летальных исходов.

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