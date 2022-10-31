В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. 79 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 42 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 31 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 658 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 603.

Умерли 6 тыс. 121 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 429 тыс. 506 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 781 случай.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 803 тыс. 197 человек, из них 7 тыс. 73 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 175, за сутки зарегистрирован 71 летальный исход.