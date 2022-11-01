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В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом

15:48 | 01.11.2022 | Медицина

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Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. 93 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 65 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 1 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 751 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 668.

Умерли 6 тыс. 123 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 434 тыс. 758 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 252 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 812 тыс. 505 человек, из них 9 тыс. 308 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 247, за сутки зарегистрировано 72 летальных исхода.

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