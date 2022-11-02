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В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом

15:49 | 02.11.2022 | Медицина

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Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 72 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 2 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 826 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 740.

Умерли 6 тыс. 124 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 441 тыс. 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 385 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 822 тыс. 746 человек, из них 10 тыс. 241 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 315, за сутки зарегистрировано 68 летальных исходов.

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