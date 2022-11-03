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В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом

15:58 | 03.11.2022 | Медицина

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Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. 64 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 97 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 3 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 890 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 837.

Умерли 6 тыс. 124 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 447 тыс. 518 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 375 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 832 тыс. 520 человек, из них 9 тыс. 774 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 388, за сутки зарегистрировано 73 летальных исхода.

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