В Пензенской области за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. 62 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 81 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 4 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 217 тыс. 952 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 918.

Умерли 6 тыс. 125 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 453 тыс. 667 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 149 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 841 тыс. 779 человек, из них 9 тыс. 259 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 459, за сутки зарегистрирован 71 летальный исход.