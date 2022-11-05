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В Пензенской области за сутки подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом

14:15 | 05.11.2022 | Медицина

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Пенза, 5 ноября 2022. PenzaNews. 57 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 47 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 5 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 9 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 965.

Умерли 6 тыс. 126 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 459 тыс. 284 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 617 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 849 тыс. 598 человек, из них 7 тыс. 819 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 526, за сутки зарегистрировано 67 летальных исходов.

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