В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 46 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 7 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 109 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 44.

Умерли 6 тыс. 129 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 468 тыс. 271 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 421 случай.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 860 тыс. 277 человек, из них 4 тыс. 944 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 649, за сутки зарегистрирован 61 летальный исход.