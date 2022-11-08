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В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом

14:24 | 08.11.2022 | Медицина

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Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. 47 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 135 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 8 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 156 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 179.

Умерли 6 тыс. 130 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 472 тыс. 591 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 320 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 868 тыс. 400 человек, из них 8 тыс. 123 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 712, за сутки зарегистрировано 63 летальных исхода.

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