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В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом

16:05 | 09.11.2022 | Медицина

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Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. 52 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 124 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 9 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 208 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 303.

Умерли 6 тыс. 132 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 477 тыс. 926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 335 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 876 тыс. 892 человека, из них 8 тыс. 492 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 774, за сутки зарегистрировано 62 летальных исхода.

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