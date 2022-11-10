В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. 49 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 10 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 257 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 317.

Умерли 6 тыс. 134 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 483 тыс. 520 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 594 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 884 тыс. 515 человек, из них 7 тыс. 623 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 835, за сутки зарегистрирован 61 летальный исход.