В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 19 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 11 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 307 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 336.

Умерли 6 тыс. 135 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 489 тыс. 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 554 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 890 тыс. 728 человек, из них 6 тыс. 213 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 902, за сутки зарегистрировано 67 летальных исходов.