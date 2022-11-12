В Пензенской области за сутки подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 ноября 2022. PenzaNews. 46 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 15 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 12 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 353 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 351.

Умерли 6 тыс. 136 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 494 тыс. 588 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 514 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 896 тыс. 445 человек, из них 5 тыс. 717 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 964, за сутки зарегистрировано 62 летальных исхода.