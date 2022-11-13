В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 ноября 2022. PenzaNews. 49 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 13 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 13 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 402 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 364.

Умерли 6 тыс. 136 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 499 тыс. 952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 364 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 901 тыс. 517 человек, из них 5 тыс. 72 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 24, за сутки зарегистрировано 60 летальных исходов.