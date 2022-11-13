17:55:28 Воскресенье, 13 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом

12:46 | 13.11.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 13 ноября 2022. PenzaNews. 49 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 13 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 13 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 402 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 364.

Умерли 6 тыс. 136 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 499 тыс. 952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 364 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 901 тыс. 517 человек, из них 5 тыс. 72 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 24, за сутки зарегистрировано 60 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Жителю Заречного грозит реальный срок за хищение бутылки водки В селе Нижний Мывал завершен капитальный ремонт водозаборного узла
В Пензенской области 14 ноября пройдут профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» Жительница Засечного после общения с «сотрудником банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестный счет
В Пензенской области за сутки подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом Житель Бессоновского района обвиняется в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама