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В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом

15:49 | 14.11.2022 | Медицина

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Пенза, 14 ноября 2022. PenzaNews. 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 14 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 450 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 376.

Умерли 6 тыс. 137 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 504 тыс. 530 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 578 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 905 тыс. 977 человек, из них 4 тыс. 460 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 85, за сутки зарегистрирован 61 летальный исход.

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