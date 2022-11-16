В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 ноября 2022. PenzaNews. 47 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 61 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 16 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 548 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 524.

Умерли 6 тыс. 141 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 514 тыс. 341 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 380 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 919 тыс. 237 человек, из них 6 тыс. 906 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 212, за сутки зарегистрировано 63 летальных исхода.