В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 26 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 пятницы, 18 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 651 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 567.

Умерли 6 тыс. 143 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 525 тыс. 567 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 546 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 932 тыс. 860 человек, из них 6 тыс. 888 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 333, за сутки зарегистрировано 60 летальных исходов.