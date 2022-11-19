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В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом

12:15 | 19.11.2022 | Медицина

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Пенза, 19 ноября 2022. PenzaNews. 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 84 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 19 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 699 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 651.

Умерли 6 тыс. 143 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 531 тыс. 12 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 445 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 939 тыс. 481 человек, из них 6 тыс. 621 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 395, за сутки зарегистрировано 62 летальных исхода.

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