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В Пензенскую область поступил препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса

10:23 | 20.11.2022 | Медицина

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Пенза, 20 ноября 2022. PenzaNews. 125 комплектов препарата «Эвушелд» для профилактики коронавируса, которые приобретены за счет средств федерального бюджета, поступили в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензенскую область поступил препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Препарат предназначен для лиц с хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения COVID-19, которые имеют риск неадекватного реагирования на активную иммунизацию», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что также началось распределение по медицинским организациям вакцины «Гриппол плюс», предназначенной для взрослого населения из групп риска.

«75 тыс. доз вакцины закуплены за счет средств регионального бюджета», — уточняется в сообщении.

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