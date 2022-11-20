В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 ноября 2022. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 21 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 воскресенья, 20 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 749 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 672.

Умерли 6 тыс. 144 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 536 тыс. 229 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 217 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 943 тыс. 924 человека, из них 4 тыс. 443 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 454, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.