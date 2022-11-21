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В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом

15:36 | 21.11.2022 | Медицина

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Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. 52 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 65 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 21 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 801 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 737.

Умерли 6 тыс. 144 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 540 тыс. 891 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 662 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 948 тыс. 88 человек, из них 4 тыс. 164 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 509, за сутки зарегистрировано 55 летальных исходов.

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