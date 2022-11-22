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В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом

15:38 | 22.11.2022 | Медицина

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Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 127 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 22 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 851 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 864.

Умерли 6 тыс. 146 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 545 тыс. 351 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 460 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 954 тыс. 532 человека, из них 6 тыс. 444 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 568, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.

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