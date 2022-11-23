В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 91 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 23 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 902 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 955.

Умерли 6 тыс. 147 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 550 тыс. 982 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 631 случай.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 961 тыс. 317 человек, из них 6 тыс. 785 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 622, за сутки зарегистрировано 54 летальных исхода.