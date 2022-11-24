В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 ноября 2022. PenzaNews. 61 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 24 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 24 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 963 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 979.

Умерли 6 тыс. 149 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 556 тыс. 766 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 784 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 967 тыс. 429 человек, из них 6 тыс. 112 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 680, за сутки зарегистрировано 58 летальных исходов.