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В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом

16:39 | 25.11.2022 | Медицина

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Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 26 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 пятницы, 25 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 38 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 5.

Умерли 6 тыс. 150 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 562 тыс. 758 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 992 случая.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 972 тыс. 766 человек, из них 5 тыс. 337 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 736, за сутки зарегистрировано 56 летальных исходов.

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