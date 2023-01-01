В Пензенскую область к марту 2023 года направят 14 передвижных медкомплексов — Олег Мельниченко Медицина

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Четырнадцать передвижных медицинских комплексов (ПМК) будет направлено в Пензенскую область к марту 2023 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Продолжаем улучшать материально-техническое оснащение первичного звена здравоохранения нашего региона. Серьезную поддержку в этом нам оказывает правительство Российской Федерации. В Пензенскую область к марту 2023 года направят 14 передвижных медицинских комплексов для оказания первичной медико-санитарной помощи и один передвижной объект для проведения профилактических осмотров граждан. Благодаря этому помощь смогут получить еще больше жителей отдаленных населенных пунктов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 25 ноября.

Он отметил, что ПМК в регионе пользуются большим спросом.

«Только за этот год такой помощью воспользовались почти 16 тыс. человек, а медосмотры в передвижных пунктах прошли более 18 тыс. пензенцев», — привел данные губернатор.

«Медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю нашего региона, несмотря на то, как далеко люди живут от областного центра», — подчеркнул Олег Мельниченко.