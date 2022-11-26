В белинской районной больнице установлен новый рентген-аппарат Медицина

Пенза, 26 ноября 2022. PenzaNews. Новая цифровая рентгеновская система «СУР-РГ» установлена в белинской районной больнице Пензенской области вместо оборудования, выработавшего свой ресурс. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.

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«Представители завода-изготовителя провели инструктаж с медицинскими работниками по работе с новым аппаратом», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что рентгеновская система стоимостью почти 14 млн. рублей приобретена по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение»; средства были выделены из федерального и областного бюджетов.

«Заработает новая цифровая установка после завершения оформления документации», — уточняется в сообщении.