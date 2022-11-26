В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 ноября 2022. PenzaNews. 63 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 85 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 субботы, 26 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 101 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 90.

Умерли 6 тыс. 150 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 568 тыс. 846 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 88 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 977 тыс. 854 человека, из них 5 тыс. 88 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 789, за сутки зарегистрировано 53 летальных исхода.