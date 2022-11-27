В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 ноября 2022. PenzaNews. 64 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 28 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 воскресенья, 27 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 165 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 118.

Умерли 6 тыс. 151 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 574 тыс. 764 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 918 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 982 тыс. 28 человек, из них 4 тыс. 174 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 840, за сутки зарегистрирован 51 летальный исход.