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В Пензенской области за сутки подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом

16:35 | 28.11.2022 | Медицина

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Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. 59 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 45 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 28 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 224 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 163.

Умерли 6 тыс. 153 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 579 тыс. 812 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 48 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 986 тыс. 290 человек, из них 4 тыс. 262 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 890, за сутки зарегистрировано 50 летальных исходов.

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