В Пензенской области за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. 62 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 96 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 29 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 286 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 259.

Умерли 6 тыс. 153 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 584 тыс. 740 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 928 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 992 тыс. 153 человека, из них 5 тыс. 863 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 943, за сутки зарегистрировано 53 летальных исхода.