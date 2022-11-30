18:27:49 Среда, 30 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом

15:03 | 30.11.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. 67 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 97 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 30 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 353 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 356.

Умерли 6 тыс. 154 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 590 тыс. 828 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 88 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 997 тыс. 710 человек, из них 5 тыс. 557 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 2, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе пройдут мероприятия, посвященные старту зимнего спортивного сезона Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение товара из магазина на сумму более 1 тыс. рублей
Житель Городищенского района получил 250 часов обязательных работ за кражу чугунных плит с кладбища Жительница Пензы получила от «Пятерочки» сертификат на 1 млн. рублей на обустройство кухни
В Пензенской области за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Николай Кузяков принял участие в заседании круглого стола в Госдуме, посвященном поддержке бизнеса
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама