В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. 67 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 97 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 30 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 353 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 356.

Умерли 6 тыс. 154 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 590 тыс. 828 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 88 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 997 тыс. 710 человек, из них 5 тыс. 557 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 2, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.