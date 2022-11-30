Центр генных дерматозов планируется открыть в Пензе Медицина

Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. Центр генных дерматозов будет открыт в Пензе на базе поликлиники областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи при содействии благотворительного фонда «Дети-бабочки».

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«Региональные центры генных дерматозов — еще один важный шаг к созданию системы поддержки пациентов с наследственными заболеваниями кожи на государственном уровне, которую фонд «Дети-бабочки» выстраивает уже 11 лет в России и СНГ. В этих центрах пациенты смогут получать квалифицированную помощь мультидисциплинарной команды врачей по ОМС в рамках региона проживания», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В нем поясняется, что открытие таких региональных центров позволяет, помимо оказания высококвалифицированной медицинской помощи, проводить врачебные комиссии, консилиумы и телемедицинские консультации, а также обеспечивать пациентов перевязочными средствами и необходимыми средствами ухода за кожей.

«Это позволит снизить нагрузку на федеральные учреждения, направляя туда только пациентов с сочетанной патологией и тяжелыми осложненными стадиями заболеваний», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в мультидисциплинарную команду пензенского центра войдут местные медицинские специалисты, получившие дополнительное образование в области редких генодерматозов; часть команды уже прошла соответствующую подготовку.

Из текста следует, что получить помощь на базе центра генных дерматозов в Пензе смогут около 9 тыс. пациентов не только с редкими заболеваниями, такими как буллезный эпидермолиз и ихтиоз, но и более распространенными дерматозами — атопическим дерматитом, псориазом и другими.

«Соглашение об организации профильной команды специалистов центра генных дерматозов будет подписано 2 декабря 2022 года заместителем председателя правительства – министром здравоохранения Пензенской области Вячеславом Космачевым и руководителем благотворительного фонда «Дети-бабочки» Аленой Куратовой», — говорится в пресс-релизе.