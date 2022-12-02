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В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом

14:36 | 02.12.2022 | Медицина

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Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. 77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 35 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 2 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 493 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 435.

Умерли 6 тыс. 157 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 604 тыс. 334 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 721 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 9 тыс. 259 человек, из них 5 тыс. 684 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 117, за сутки зарегистрировано 57 летальных исходов.

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