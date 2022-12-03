В Пензенской области за сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 декабря 2022. PenzaNews. 65 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 38 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 3 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 558 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 473.

Умерли 6 тыс. 158 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 611 тыс. 3 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 669 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 14 тыс. 391 человек, из них 5 тыс. 132 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 176, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.