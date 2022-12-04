В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 декабря 2022. PenzaNews. 67 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 17 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 4 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 625 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 490.

Умерли 6 тыс. 158 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 617 тыс. 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 598 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 18 тыс. 980 человек, из них 4 тыс. 589 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 231, за сутки зарегистрировано 55 летальных исходов.