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В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом

15:52 | 05.12.2022 | Медицина

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Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. 61 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 45 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 понедельника, 5 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 686 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 535.

Умерли 6 тыс. 160 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 623 тыс. 268 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 667 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 23 тыс. 627 человек, из них 4 тыс. 647 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 283, за сутки зарегистрировано 52 летальных исхода.

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