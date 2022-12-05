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В пензенский областной клинический центр крови поступил миксер «Гемикс»

16:51 | 05.12.2022 | Медицина

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Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. Миксер «Гемикс», который предназначен для нормирования объема крови в процессе забора и ее перемешивания с консервантом, пополнил линейку оборудования пензенского областного клинического центра крови. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенский областной клинический центр крови поступил миксер «Гемикс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новое оборудование отличается максимальной автоматизацией процесса при высоком уровне безопасности для донора. [...] При достижении заданных параметров, миксер перестает перемешивать, подает звуковой сигнал, после чего выполняет автоматическое пережатие трубки контейнера», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что при каждом включении аппарат «Гемикс» выполняет самодиагностику.

«Зарядное устройство встроено в корпус аппарата, переключение питания в случае отключения электроэнергии не требуется. Предусмотрено наличие аварийной сигнализации, любая внештатная ситуация будет причиной остановки процесса и подачи сигнала соответствующего значения. При отсутствии каких-либо действий в течение 5 минут автоматически включается энергосберегающий режим», — поясняется в тексте.

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