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В поликлинике пензенской облбольницы организован пост страхового представителя

18:03 | 05.12.2022 | Медицина

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Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. Филиал АО «МАКС-М» в Пензе организовал пост страхового представителя в поликлинике пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТФОМС Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews».

В поликлинике пензенской облбольницы организован пост страхового представителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 5 декабря страховые представители [филиала] АО «МАКС-М» в Пензе будут сопровождать пациентов при обращении за медицинской помощью по обязательному медицинскому страхованию в стенах поликлиники пять дней в неделю — с понедельника по пятницу — с 8.00 до 13.00», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что рабочее место страхового представителя располагается напротив регистратуры.

«Застрахованные граждане могут обратиться на пост страхового представителя для оперативного решения возникающих вопросов при получении медицинской помощи по полису ОМС. Под контролем представителей страховой медицинской компании находятся вопросы, связанные с условиями оказания медицинской помощи в поликлиническом звене, порядком прохождения диспансеризации, обеспечением полисами ОМС, маршрутизацией (направление к нужному специалисту в другую медицинскую организацию), соблюдением норм медицинской этики медработниками», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что сопровождение застрахованных граждан страховым представителем на всей территории России бесплатное.

«Страховые представители защищают интересы пациентов независимо от того, какая страховая компания выдала полис ОМС», — подчеркивается в пресс-релизе.

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