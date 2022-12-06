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В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом

15:05 | 06.12.2022 | Медицина

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Пенза, 6 декабря 2022. PenzaNews. 64 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 112 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 6 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 750 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 647.

Умерли 6 тыс. 162 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 628 тыс. 829 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 561 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 30 тыс. 317 человек, из них 6 тыс. 690 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 342, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.

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