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Реабилитация пациентов с нарушениями движения при помощи экзоскелета будет доступна в пензенской больнице №6

17:21 | 06.12.2022 | Медицина

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Пенза, 6 декабря 2022. PenzaNews. Экзоскелет ExoAtlet II стоимостью почти 6 млн. рублей поступил в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина в рамках программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Реабилитация пациентов с нарушениями движения при помощи экзоскелета будет доступна в пензенской больнице №6. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Экзоскелет — это приспособление для восстановления ходьбы у пациентов с последствиями инсульта, черепно-мозговой травмы, а также после эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов, после травм позвоночника, нижних конечностей», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что металлический каркас с системой электрических приводов позволяет регулировать уровень поддержки пациента, изменять траекторию и скорость ходьбы.

По словам реабилитолога больницы №6 Лидии Швецовой, планируется начать использовать экзоскелет в работе в ближайшее время.

«В первую очередь будем брать на восстановление пациентов с высоким реабилитационным потенциалом», — сказала она.

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