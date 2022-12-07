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В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом

15:23 | 07.12.2022 | Медицина

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Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. 69 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 110 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 7 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 819 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 757.

Умерли 6 тыс. 162 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 635 тыс. 764 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 935 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 37 тыс. 111 человек, из них 6 тыс. 794 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 400, за сутки зарегистрировано 58 летальных исходов.

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