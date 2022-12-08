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В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом

14:31 | 08.12.2022 | Медицина

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Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. 70 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 17 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 8 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 889 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 774.

Умерли 6 тыс. 163 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 643 тыс. 194 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 430 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 43 тыс. 426 человек, из них 6 тыс. 315 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 454, за сутки зарегистрировано 54 летальных исхода.

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