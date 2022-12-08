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Лаборатория пензенской областной наркологической больницы получила новое оборудование

17:37 | 08.12.2022 | Медицина

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Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. Газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» стоимостью почти 8 млн. рублей поступил в распоряжение химико-токсикологической лаборатории пензенской областной наркологической больницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Лаборатория пензенской областной наркологической больницы получила новое оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данное оборудование позволит специалистам выполнять подтверждающие исследования для выявления в биологических жидкостях психоактивных веществ или их производных, включая наркотические вещества, алкоголь и другое», — сказано в пресс-релизе.

По словам заведующего химико-токсикологической лабораторией областной наркологической больницы Ивана Филимонова, современный прибор отечественного производства выполняет аналитические задачи любой сложности.

«Он имеет широкий выбор детекторов, пробоотборников и возможность подключения масс-спектрометрического детектора», — пояснил заведующий лабораторией.

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