В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 13 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 9 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 219 тыс. 962 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 787.

Умерли 6 тыс. 165 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 650 тыс. 659 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 465 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 49 тыс. 420 человек, из них 5 тыс. 994 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 506, за сутки зарегистрировано 52 летальных исхода.