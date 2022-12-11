В Пензенской области за сутки подтвержден 71 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 декабря 2022. PenzaNews. 71 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 11 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 97 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 820.

Умерли 6 тыс. 167 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 665 тыс. 152 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 96 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 61 тыс. 584 человека, из них 5 тыс. 718 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 611, за сутки зарегистрирован 51 летальный исход.