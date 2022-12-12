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В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом

13:02 | 12.12.2022 | Медицина

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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. 63 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 58 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 12 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 160 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 878.

Умерли 6 тыс. 168 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 671 тыс. 528 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 376 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 66 тыс. 616 человек, из них 5 тыс. 32 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 661, за сутки зарегистрировано 50 летальных исходов.

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