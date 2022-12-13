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В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом

15:46 | 13.12.2022 | Медицина

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Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. 66 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 113 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 13 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 226 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 991.

Умерли 6 тыс. 168 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 677 тыс. 505 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 977 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 73 тыс. 454 человека, из них 6 тыс. 838 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 720, за сутки зарегистрировано 59 летальных исходов.

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