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В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом

15:35 | 14.12.2022 | Медицина

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Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. 67 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 81 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 14 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 293 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 213 тыс. 72.

Умерли 6 тыс. 170 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 685 тыс. 37 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 532 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 81 тыс. 129 человек, из них 7 тыс. 675 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 775, за сутки зарегистрировано 55 летальных исходов.

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