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В двух населенных пунктах Белинского района открыты новые ФАПы

17:37 | 14.12.2022 | Медицина

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Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты начали работу в двух населенных пунктах Белинского района Пензенской области — Сяськино и Свищевка.

В двух населенных пунктах Белинского района открыты новые ФАПы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они возведены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

ФАП в Свищевке ранее размещался в старом деревянном здании, в Сяськино — находился в арендованном помещении детского сада.

Теперь жители этих населенных пунктов получают медицинскую помощь в комфортных условиях.

В 2023 году в Белинском районе планируется установка еще двух фельдшерско-акушерских пунктов — в селах Пичевка и Крюково, сообщает пресс-служба облправительства.

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