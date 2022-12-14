В двух населенных пунктах Белинского района открыты новые ФАПы Медицина

Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты начали работу в двух населенных пунктах Белинского района Пензенской области — Сяськино и Свищевка.

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Они возведены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

ФАП в Свищевке ранее размещался в старом деревянном здании, в Сяськино — находился в арендованном помещении детского сада.

Теперь жители этих населенных пунктов получают медицинскую помощь в комфортных условиях.

В 2023 году в Белинском районе планируется установка еще двух фельдшерско-акушерских пунктов — в селах Пичевка и Крюково, сообщает пресс-служба облправительства.